2020-03-20T17:41:32+03:00
Происшествия

Девочка чуть не утонула в яме с экскрементами в Малой Вишере

Следственный комитет Новгородской области проверяют информацию об инциденте [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Девочка провалилась в выгребную яму в Новгородской областиДевочка провалилась в выгребную яму в Новгородской областиФото: СОЦСЕТИ
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В городе Малая Вишера Новгородской области девочка провалилась в выгребную яму. В четверг, 19 марта, в социальной сети появилась публикация про данный инцидент, произошедший у деревянного дома 20 по улице Урицкого. По рассказам очевидцев, дыра с экскрементами была ничем не закрыта, из-за чего ребенок и упал.

- Пострадала, конечно, вся в говне прибежала. Пропитана куртка, полные сапожки, - рассказала в соцсети мать девочки. - Дело конечно не в вещах, а в состоянии дочери, испугана вся прибежала.

Следственный комитет проверяет информацию из публикации в социальной сети Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет проверяет информацию из публикации в социальной сетиФото: СОЦСЕТИ

Не утонуть и выбраться из ямы с фекалиями, по словам обеспокоенной матери, девочке помогла подружка, которая гуляла с ней вместе.

Сейчас следственный комитет Новгородской области начал доследственную проверку на основании публикации в соцсети.

- В рамках доследственной проверки подлежат правовой оценке действия должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан, - рассказали в комитете.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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