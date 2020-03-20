МФЦ перевела часть госуслуг в онлайн-режим

20 Март 2020 2020-03-20T18:41:51+03:00

С 21 марта центры Ленинградской области не будут принимать документы по ряду услуг

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В связи со временной изоляцией в Ленинградской области, вызванной пандемией коронавируса, многофункциональные центры (МФЦ) региона приостанавливают прием документов по некоторые услуги. С 21 марта документы будут приниматься на портале Госуслуг.

- Такая мера принята для сокращения количества посетителей МФЦ и уменьшения риска распространения новой коронавирусной инфекции. При первой возможности предоставление услуг в МФЦ будет возобновлено, - пояснили в администрации Ленобласти.

Так, до особого распоряжения будет ограничено получение 61 услуги: зачисление в детские сады и организация детского отдыха в каникулы, лицензирование отдельных видов деятельности, предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ряд услуг Пенсионного фонда и ФСС, комитета по природным ресурсам, комитета по труду, комитета по физической культуре и спорту.

Что касается развлечений, в Ленобласти во время карантина будут работать театры и музеи. Правда пускать в них будут не более 90 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU