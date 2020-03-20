2020-03-20T19:17:42+03:00
Общество

В Смольном придумали, как помочь бизнесменам во время коронавируса

Губернатор Петербурга предложил установить для предпринимателей налоговые льготы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербурга предложили ряд идей по установлению льгот для бизнесменов.Власти Петербурга предложили ряд идей по установлению льгот для бизнесменов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Смольном разобрались, какие меры смогут помочь представителям малого и среднего бизнеса не разориться из-за коронавируса. 20 марта губернатор Петербурга принял участие в видеоконференции заседания рабочей группы Госсовета России. Руководил процессом мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе обсуждения Александр Беглов высказал идею установить льготные тарифы страховых вносов для некоторых предприятий.

- Но только для того бизнеса, который сильнее всего рискует вынужденно сократить рабочие места. А для предприятий малого бизнеса в сферах туризма, общепита, культуры, спорта, досуга и развлечений можно увеличить налоговые льготы, - передает слова губернатора пресс-служба Смольного.

Но это не все – малые и средние предприятия, работающие в социальной сфере, могут получить дополнительную помощь в виде возврата льготных тарифов страховых взносов. Более того, предлагается ввести субсидирование процентных ставок на 3 месяца по кредитам, полученным ранее.

Власти подумали и об обычных горожанах. Переоформление безработных граждан возможно станет дистанционным из-за угрозы распространение коронавируса. Между тем уже принято решение о продлении патентов для мигрантов без штрафных санкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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