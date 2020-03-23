2020-03-23T09:05:05+03:00
Общество

Попрошайки с ребенком бросались под машины на ЗСД

Автомобилисты жалуются на людей, которые постоянно стоят на трассах и просят деньги [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Попрошайки с ребенком бросались под машины на ЗСД в ПетербургеПопрошайки с ребенком бросались под машины на ЗСД в ПетербургеФото: принтскрин видео.
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Петербургские автомобилисты уже не первый месяц рассказывают в социальных сетях о попрошайках, которые придумали новый способ выманивать у людей деньги. На разных трассах стоят люди с заглохшей машиной и останавливают проезжающих мимо водителей с просьбой подкинуть им на бензин. Очередное видео с ЗСД с бросающими под колеса попрошайками появилось в социальной сети в понедельник, 23 марта.

- Цыгане просят на бензин, бросаясь с дитятком под колеса, - рассказал очевидец.

Пользователи соцсетей отмечают, что уже не первый раз встречают этих людей. Каждый раз они используют ребенка, с которым вместе бесстрашно бросаются под машины, создавая опасные ситуации на дороге.

- Машину поменяли. Они уже четыре месяца просят денег и бензин за золото. Пару месяце работали по Пушкинскому району на «Жигулях» и старом «Мерседесе» в Шушарах, у Пулково и в Гатчине. Видимо, сменили место, - отметил один из участников обсуждения.

Сколько автомобилистов повелись на «беду» попрошаек, не известно. Благо, ДТП из-за подобных случаев еще не были зафиксированы.

Попрошайки с ребенком бросаются под машины на ЗСД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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