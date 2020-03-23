2020-03-23T11:31:22+03:00
Общество

Ленобласть расширит программу «Земский врач»

За переезд в деревню медикам заплатят до 1,5 миллиона рублей
Петр КИБЕР
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В Ленобласти увеличили выплаты "земским" врачам.В Ленобласти увеличили выплаты "земским" врачам.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Власти Ленинградской области расширяют географию программы «Земский врач», по которой в отдаленные поселки и деревни региона переселяют медицинских работников. Но не просто так, а за хорошие подъемные деньги.

- Проект «Земский доктор» предусматривает финансовую поддержку специалистов, переехавших в регион и заключивших трудовые договоры на срок не менее 5 лет. Врачи, согласно программе, получают 1,5 млн рублей, а фельдшеры — 750 тысяч рублей.

Согласно постановлению губернатора области Александра Дрозденко, на 2020-й год в список вошли населенные пункты 16 районов региона. Именно туда будут приглашать земских врачей.

Надо сказать, что только за прошлый год по программе в Ленобласть переехали 186 врачей и 58 фельдшеров, но тогда им платили по миллиону и 500 тысяч соответственно, а теперь размер подъемных вырос в полтора раза.

А всего с начала проекта в 2012 году, таким образом работать в Ленинградскую область приехало около тысячи медицинских специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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