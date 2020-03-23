Лихач проехал по встречке по ЗСД в Петербурге

23 Март 2020 2020-03-23T16:44:59+03:00

Автомобиль, выехавший не на свою полосу движения, попал на видео [видео]

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Пользователи социальных сетей обсуждают странный поступок одного автомобилиста. В понедельник, 23 марта, в одной из групп появилось видео, на котором машина белого цвета гонит по ЗСД в Петербурге. Однако казус заключается в том, что автомобиль мчится по встречной полосе, создавая напряжение и опасную ситуацию на дороге.

- Не было денег на выезде, развернулся и поехал обратно, - стали шутить некоторые пользователи сети.

Однако другие не были также позитивно и шутливо настроены в связи с ситуацией. Автомобилисты отметили, что на встречу гонщику может ехать груженый «Камаз» или любая другая машина, водитель которой может отвлечься и не заметить, что на встречу ему летит иномарка.

- Там же камеры везде стоят. Где ДПС? – удивились некоторые автомобилисты.

Благо, сообщений о жуткий ДТП а ЗСД не поступало. Причины такого странного поведения водителя пока не известны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/768226" frameborder="0"></iframe> Автомобиль несется по встречке на ЗСД.

ИСТОЧНИК KP.RU