2020-03-23T16:44:59+03:00
Происшествия

Лихач проехал по встречке по ЗСД в Петербурге

Автомобиль, выехавший не на свою полосу движения, попал на видео [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобиль пронесся по встречке на ЗСДАвтомобиль пронесся по встречке на ЗСДФото: принтскрин видео.
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Пользователи социальных сетей обсуждают странный поступок одного автомобилиста. В понедельник, 23 марта, в одной из групп появилось видео, на котором машина белого цвета гонит по ЗСД в Петербурге. Однако казус заключается в том, что автомобиль мчится по встречной полосе, создавая напряжение и опасную ситуацию на дороге.

- Не было денег на выезде, развернулся и поехал обратно, - стали шутить некоторые пользователи сети.

Однако другие не были также позитивно и шутливо настроены в связи с ситуацией. Автомобилисты отметили, что на встречу гонщику может ехать груженый «Камаз» или любая другая машина, водитель которой может отвлечься и не заметить, что на встречу ему летит иномарка.

- Там же камеры везде стоят. Где ДПС? – удивились некоторые автомобилисты.

Благо, сообщений о жуткий ДТП а ЗСД не поступало. Причины такого странного поведения водителя пока не известны.

Автомобиль несется по встречке на ЗСД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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