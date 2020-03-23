Лихач проехал по встречке по ЗСД в Петербурге
Пользователи социальных сетей обсуждают странный поступок одного автомобилиста. В понедельник, 23 марта, в одной из групп появилось видео, на котором машина белого цвета гонит по ЗСД в Петербурге. Однако казус заключается в том, что автомобиль мчится по встречной полосе, создавая напряжение и опасную ситуацию на дороге.
- Не было денег на выезде, развернулся и поехал обратно, - стали шутить некоторые пользователи сети.
Однако другие не были также позитивно и шутливо настроены в связи с ситуацией. Автомобилисты отметили, что на встречу гонщику может ехать груженый «Камаз» или любая другая машина, водитель которой может отвлечься и не заметить, что на встречу ему летит иномарка.
- Там же камеры везде стоят. Где ДПС? – удивились некоторые автомобилисты.
Благо, сообщений о жуткий ДТП а ЗСД не поступало. Причины такого странного поведения водителя пока не известны.
Автомобиль несется по встречке на ЗСД.
ИСТОЧНИК KP.RU