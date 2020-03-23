Вандалы осквернили кладбище у Александро-Невской лавры

23 Март 2020 2020-03-23T20:16:17+03:00

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Неизвестные вандалы осквернили советское кладбище у Александро-Невской лавры. Кому-то явно не понравились многие могилы умерших граждан, поскольку теперь все они видоизменены: некоторые покрашены в золотой или серебряный цвет, а на других переписаны личные данные вроде имени и фамилии, дат рождения и смерти.

Вандалы внесли свои "поправки" в личности умерших людей. Фото: pikabu.ru

Очевидец, заметивший этот, мягко говоря, беспорядок пришел в недоумение.

- Если проводились работы по уточнению персоналий захороненных, то надо же было достойно сделать эти примечания. Отдельными стендами, к примеру. Но не маркером, как детские «ляпки». Кто же это учудил в самом сердце крупнейшей православной святыни Петербурга? Или теперь такое поведение в делах норма для кого бы то ни было? – вопрошает пользователь Valtor70 на сайте Pikabu.

Злоумышленников уже ищет полиция. Фото: pikabu.ru

В Александро-Невской лавре в курсе об акте вандализма. Полиции обо всем сообщили немедленно.

- Утром 23 марта сотрудники полиции заходили к нам, зафиксировали разрисованные надгробия и принялись за расследование произошедшего. К слову, данная земля не принадлежит ни монастырю, ни епархиальному управлению. Это городская территория. Кладбище стихийно возникло в советские годы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Александро-Невской лавры.

ИСТОЧНИК KP.RU