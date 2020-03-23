Загорелся торговый павильон у станции метро «Старая Деревня»

23 Март 2020 2020-03-23T23:28:26+03:00

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23 марта около 22:00 у станции метрополитена «Старая Деревня» загорелся торговый павильон, расположенный по адресу Торфяная дорога, дом №2, корпус №5. По информации спасателей МЧС, огонь окутал около 50 «квадратов». На месте активно работали пожарные. Фотографии пылающего сооружения появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Гореть там было чему.

Пожар ликвидировали 20 спасателей МЧС. Фото: vk.com/spb_today

- Внутри находятся магазины с книгами и товарами для рыболовства. Да и само здание площадью 10х25 метров построено из сэндвич-панелей (стройматериала с утеплителем между двумя листами жесткого материала – Прим. ред.), - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

На месте работали 12 единиц техники и 20 человек личного состава. В 23:05 пожар успешно ликвидировали. Сведения о пострадавших к спасателям МЧС не поступали.

ИСТОЧНИК KP.RU