Музеи Ленобласти открыли виртуальные выставки

24 Март 2020 2020-03-24T12:01:45+03:00

Все желающие могут насладиться картинами Рериха и посмотреть на археологические диковинки

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В связи с пандемией коронавируса, многие жители Ленинградкой области отправились на самоизоляцию. Также закрылись многие музеи и театры, чтобы не распространять инфекцию. Однако на этом культурная жизнь не останавливается. Во вторник, 24 марта, музеи региона открыли виртуальные выставки и экскурсии, которые может посетить онлайн каждый желающий.

- Так, Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник предлагает посмотреть видео-лекции и фильмы. На своем YouTube-канале сотрудники музея выкладывают уникальные материалы об археологических раскопках Ладоги, видео-лекции о фресках храма и церкви святого Георгия, а также фильм Вячеслава Загонека о жизни художников на творческой даче в Старой Ладоге. Посмотреть эти и другие виртуальные выставки можно на сайте музея, - рассказали в администрации региона.

Виртуальные выстаки предлагает и музей-усадьба Николая Рериха в Изваре. На официальном сайте представлено 16 онлай-экспозиций.

Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» предлагает виртуальные путешествия по залам музея. А выставочный центр записал для школьников видео-экскурсию «Механические диковинки Эрмитажа» и планирует записать лекцию «Посуда знакомая, и не очень».

ИСТОЧНИК KP.RU