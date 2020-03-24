Икону «Спас Нерукотворный» привезли в Петербург

24 Март 2020 2020-03-24T14:32:51+03:00

С 23 по 27 марта святыня доступна для прихожан в Троице-Измаиловском соборе [видео]

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В Петербург 23 марта прибыла главная икона Вооруженных сил российской федерации «Спас Нерукотворный». До 27 марта она будет находиться в Соборе святой живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка. Все желающие прихожане смогут помолиться и прикоснуться к святыне. Важно, что в условиях пандемии защитное стекло иконы обрабатывается после каждого поцелуя.

- В Санкт-Петербург привезли «главную икону Вооруженных сил РФ». После каждого подхода ее протирают тряпочкой с антисептиком. Икона посетит 120 городов, 150 храмов и огромное количество воинских частей, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу Петербурга.

Первыми поклонились иконе военные Петербурга. Следом за ними в очередь выстроились обычные жители Северной столицы.

В соборе святой живоначальной Троицы «Спас Нерукотворный» пробудет до 27 марта, а после, с 27 по 31 марта она будет находиться в Николо-Богоявленском морском соборе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/768456" frameborder="0"></iframe> Икона «Спас Нерукотворный» привнесена в Собор Лейб-гвардии Измайловского полка.

ИСТОЧНИК KP.RU