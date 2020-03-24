Икону «Спас Нерукотворный» привезли в Петербург
В Петербург 23 марта прибыла главная икона Вооруженных сил российской федерации «Спас Нерукотворный». До 27 марта она будет находиться в Соборе святой живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка. Все желающие прихожане смогут помолиться и прикоснуться к святыне. Важно, что в условиях пандемии защитное стекло иконы обрабатывается после каждого поцелуя.
- В Санкт-Петербург привезли «главную икону Вооруженных сил РФ». После каждого подхода ее протирают тряпочкой с антисептиком. Икона посетит 120 городов, 150 храмов и огромное количество воинских частей, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу Петербурга.
Первыми поклонились иконе военные Петербурга. Следом за ними в очередь выстроились обычные жители Северной столицы.
В соборе святой живоначальной Троицы «Спас Нерукотворный» пробудет до 27 марта, а после, с 27 по 31 марта она будет находиться в Николо-Богоявленском морском соборе.
Икона «Спас Нерукотворный» привнесена в Собор Лейб-гвардии Измайловского полка.
ИСТОЧНИК KP.RU