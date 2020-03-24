В Ленобласти рассказали, как учиться школьникам во время коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T15:45:25+03:00

С 30 марта по 12 апреля все школьники Ленобласти перейдут на домашнее обучение. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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С окончанием весенних каникул школьники Ленинградской области не вернутся за свои парты, а останутся дома. Но не отдыхать, а продолжать учиться, только дистанционно. А пока еще есть время, власти региона рассказали, как именно будет организован сам учебный процесс.

- Разработано три модели, по которым будет проводиться дистанционное обучение 167 тысяч школьников региона. За время каникул школы выберут тот вариант проведения дистанционного обучения, который им больше подходит, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Первый вариант предусматривает полное погружение в интернет-реальность. То есть на специальной и бесплатной онлайн-платформе учитель ведет урок в реальном времени.

Второй вариант проще. Здесь школьники работают по электронным учебникам, а педагог проверяет работы и ставит оценки в электронный дневник.

И третий вариант для тех, у кого нет доступа в интернет. Ученик получает задания от учителя по телефону, либо в школе, а затем дома самостоятельно выполняет работу.

Напомним, что режим дистанционного образования будет работать в Ленобласти с 30 марта по 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU