2020-03-24T19:39:57+03:00
Общество

«Ночлежка» попросила помочь бездомным в условиях коронавируса

Им очень не хватает масок и дезинфицирующих средств
Петр КИБЕР
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В условиях коронавируса помощь нужна всем, особенно незащищенным людям.В условиях коронавируса помощь нужна всем, особенно незащищенным людям.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербург встал на борьбу с коронавирусом. И власти города и его жители находятся в условиях ограничительных мер, когда всем советуют оберегать свое здоровье и не выходить из дома. Но есть и такие люди, у которых его нет вовсе. Помочь бездомным попросили в благотворительной организации «Ночлежка».

- «Ночлежка» призывает петербуржцев не быть равнодушными и присоединиться к распространению листовок-инструкций для бездомных. А также пожертвовать маски и антисептики, - пишет «Мойка 78».

Дело в том, что у бездомных нет доступа в интернет, к телевидению или радио и о коронавирусе они мало что знают. При этом следи них много людей пожилого возраста, которые находятся в группе риска. Инструкцию, в частности горожане могут скачать с сайта организации и самостоятельно напечатать.

Сами бездомные могут получить помощь у врача в автобусе «Ночлежки», но вот дать им масок или дезинфицирующих средств, здесь не в состоянии – их просто нет. Все, что было, уже отдали.

- Если кто-то сможет нам пожертвовать дефицитные нынче маски и антисептики, мы обязательно будем их раздавать, - заверяют в «Ночлежке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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