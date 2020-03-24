«Ночлежка» попросила помочь бездомным в условиях коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T19:39:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Петербург встал на борьбу с коронавирусом. И власти города и его жители находятся в условиях ограничительных мер, когда всем советуют оберегать свое здоровье и не выходить из дома. Но есть и такие люди, у которых его нет вовсе. Помочь бездомным попросили в благотворительной организации «Ночлежка».

- «Ночлежка» призывает петербуржцев не быть равнодушными и присоединиться к распространению листовок-инструкций для бездомных. А также пожертвовать маски и антисептики, - пишет «Мойка 78».

Дело в том, что у бездомных нет доступа в интернет, к телевидению или радио и о коронавирусе они мало что знают. При этом следи них много людей пожилого возраста, которые находятся в группе риска. Инструкцию, в частности горожане могут скачать с сайта организации и самостоятельно напечатать.

Сами бездомные могут получить помощь у врача в автобусе «Ночлежки», но вот дать им масок или дезинфицирующих средств, здесь не в состоянии – их просто нет. Все, что было, уже отдали.

- Если кто-то сможет нам пожертвовать дефицитные нынче маски и антисептики, мы обязательно будем их раздавать, - заверяют в «Ночлежке».

ИСТОЧНИК KP.RU