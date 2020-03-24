Парочка безработных стащила шесть тонн рельсов и шпал в Ленобласти

24 Март 2020 2020-03-24T23:34:32+03:00

В Ленобласти поймали с поличным воров железнодорожного полотна со станции в поселке Оредеж. Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО

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В Ленобласти поймали с поличным двух мужчин, укравших больше шести тонн деталей, предназначенных для ремонта железнодорожного полотна. Парочка безработных придумала коварный план, как им слегка заработать. Они оба, будучи жителями поселка Оредеж, смекнули, что на местной ж/д станции есть «сокровищница» металлов. Но разбогатеть им помешали сотрудники правоохранительных органов.

Злоумышленники украли больше 6 тонн рельсов и шпал. Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО

- Любители наживы погрузили все украденное на личный автомобиль и поехали в пункт приема черного металла. Однако довести до конца свой корыстный умысел им не удалось. В момент сдачи рельсов и шпал граждане были задержаны, - сообщат пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО.

Оказалось, что оба подельника уже знакомы полицейским за ранее совершенные кражи. Следователи возбудили на товарищей-злоумышленников уголовное дело. Теперь им грозит, в худшем случае, до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU