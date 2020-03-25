2020-03-25T11:44:08+03:00
Общество

Прогулки по крышам в Петербурге могут стать легальными

Туристические прогулки по высоткам планируют сделать безопасными и прибыльными для бюджета города
Лилия КОЗЛОВА
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Депутаты Петербурга предложили легализовать прогулки по крышам городаДепутаты Петербурга предложили легализовать прогулки по крышам городаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге власти хотят сделать легальными прогулки по крышам. В первую очередь такой вид экскурсий должен стать безопасным и не нарушать права жильцов. Также туристические прогулки станут пополнять бюджет города. Данные поправки в закон «О туристической деятельности» поддержали в первом чтении на пленарном заседании городского парламента в среду, 25 марта.

- Прогулки по крышам – это уже давно целая индустрия, причем на 99 процентов нелегальная. Предложений подняться на «высотки» – масса, - отметил депутат ЗакСа Денис Четырбок. - Не так давно мы уже обсуждали эту тему и предложили наказывать руферов-экскурсоводов, превративших свое хобби в незаконный бизнес и подвергающих опасности не только себя, но и других. От этой идеи мы нисколько не отказываемся. Но в то же время нельзя просто взять и запретить туризм, который живет на крыше.

Парламентарий отметил, что очень много желающих посмотреть на город или звезду не из окон, а с крыши. Это направление нужно развивать дальше, а экскурсиям, которые согласованы со всеми надзорными ведомствами, должен быть дан зеленый свет, считает Четырбок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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