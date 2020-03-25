Жесткий карантин из-за коронавируса введут в Ленобласти

25 Март 2020 2020-03-25T12:49:25+03:00

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Власти Ленинградской области собираются принять новые меры для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Конкретные решения будут озвучены на заседании Законодательного собрания региона в среду, 25 марта, которое посетит губернатор Александр Дрозденко.

- Сегодня время сжалось и требует нестандартных решений, - заявил губернатор.

Известно, что профилактике распространения коронавируса. Регион готов взять на себя ответственность, чтобы изолировать больных от здоровых. Решения оперативного штаба коснутся жесткого карантина и ответственности за самоизоляцию всех находящихся на наблюдении и контактных лиц, а также строгих правил функционирования всех учреждений в нынешний период.

Однако пока что это не подразумевает полную изоляцию и закрытие общественных мест. Магазины, музеи, кинотеатры, торговые центры, рестораны, фудкорты будут работать, если они будут обеспечивать правила санобработки и посещаемости, которые установит главный санитарный врач по Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU