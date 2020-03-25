Петербуржцы выстроились в очередь за бесплатными химикатами для дезинфекции
На Бумажной улице у государственного научно-исследовательского химическо-аналитического института в Петербурге в среду, 25 марта, ажиотаж. Жители города выстроились в очередь за бесплатными химикатами для дезинфекции. Цистерны с растворами на проходной института выставили работники учреждения, чтобы помочь горожанам в условиях пандемии коронавируса.
- Там выставили три бака с дезинфицирующими растворами для рук и поверхностей. Сливать предлагают в пределах приличий, главное не употреблять внутрь, - рассказал в социальной сети очевидец.
В одном баке находится средство для дезинфекции рук, 25-процентный раствор хлорамина Б. К нему прилагается инструкция: нанести вещество на руки, растереть и промыть водой. Не принимать внутрь, не использовать при повышенной чувствительности к хлору, не смешивать с другими химикатами.
Два других бака наполнены 0,06 процентным раствором гипохлорита кальция, который подходит для обработки помещений. Предписано пользоваться средствами личной гигиены — халатом, передником, перчатками, очками. При попадании раствора на кожу — промыть, а после обработки помещений — проветрить их и самому вымыться с мылом.
Петербуржцы встали в очередь за бесплатным средством для дезинфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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