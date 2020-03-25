2020-03-25T13:09:04+03:00
Общество

Петербуржцы выстроились в очередь за бесплатными химикатами для дезинфекции

Государственный институт на Бумажной улице выставил цистерны с растворами для всех желающих [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Петербурга встали в очередь за бесплатным средством для дезинфекцииЖители Петербурга встали в очередь за бесплатным средством для дезинфекцииФото: принтскрин видео.
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На Бумажной улице у государственного научно-исследовательского химическо-аналитического института в Петербурге в среду, 25 марта, ажиотаж. Жители города выстроились в очередь за бесплатными химикатами для дезинфекции. Цистерны с растворами на проходной института выставили работники учреждения, чтобы помочь горожанам в условиях пандемии коронавируса.

- Там выставили три бака с дезинфицирующими растворами для рук и поверхностей. Сливать предлагают в пределах приличий, главное не употреблять внутрь, - рассказал в социальной сети очевидец.

В одном баке находится средство для дезинфекции рук, 25-процентный раствор хлорамина Б. К нему прилагается инструкция: нанести вещество на руки, растереть и промыть водой. Не принимать внутрь, не использовать при повышенной чувствительности к хлору, не смешивать с другими химикатами.

Два других бака наполнены 0,06 процентным раствором гипохлорита кальция, который подходит для обработки помещений. Предписано пользоваться средствами личной гигиены — халатом, передником, перчатками, очками. При попадании раствора на кожу — промыть, а после обработки помещений — проветрить их и самому вымыться с мылом.

Петербуржцы встали в очередь за бесплатным средством для дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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