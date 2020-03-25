2020-03-25T13:49:02+03:00
Общество

10-летнюю девочку, вылечившуюся от коронавируса, выписали из Боткинской больницы

Ребенок «привез» заразу с горнолыжного курорта в Австрии
Алина ЧЕМЕРИС
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Из Боткинской больницы выписали школьницу, которая вылечилась от коронавируса.Из Боткинской больницы выписали школьницу, которая вылечилась от коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Маленькая пациентка, у которой врачи выявили коронавирус, выздоровела и сегодня отправилась домой из Боткинской больницы. Девочка была госпитализирована сюда две недели назад после того, как вернулась в Петербург с горнолыжного курорта в Австрии, где отдыхала с семьей. На лечении школьница находилась вместе с матерью, у которой коронавирус не подтвердился. Врачи Боткинской больницы называют школьницу и ее маму образцово-показательными пациентами.

- Большая часть наших пациентов адекватные, воспитанные, и понимают, что если у них есть симптомы, то надо провериться, - говорит заведующий 6-м инфекционным отделением Владимир Капацына. - И 10-летняя девочка с мамой, которых мы сегодня выписали, прекрасные пациенты. Они каждый раз встречали нас улыбками – на входе и на выходе, взаимопонимание с врачом было отличное. Было очень приятно их лечить.

Как подчеркнул главврач Боткинской больницы Денис Гусев, у детей коронавирус, как правило, протекает в легкой форме. Иногда даже может не быть симптомов. По его словам, юная петербурженка пошла на поправку уже на второй-третий день.

Напомним, сейчас на лечении в Боткинской больнице остаются 19 пациентов с подтвержденным коронавирусом. 16 из них из Петербурга, 3 из Ленинградской области. Все взрослые. За минувшие сутки с подозрением на инфекцию поступили 52 человека, выписаны – 70.

Лабораторию для выявления коронавируса решили открыть в Боткинской больнице.Алина ЧЕМЕРИС

ИСТОЧНИК KP.RU

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