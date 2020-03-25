В аэропортах Москвы застряли тысячи гастарбайтеров

25 Март 2020 2020-03-25T15:53:28+03:00

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Коронавирус закрыл границы: как только Россия ввела жесткие ограничения по авиаперелетам, в московских аэропортах застряли тысячи граждан разных стран. Они не могут улететь домой, так как многие рейсы сокращены или вовсе прекращены. Больше всего досталось мигрантам из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.

- Люди вынуждены по несколько суток жить в аэропорту, ожидая рейсов, - рассказывает kp.ru глава межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов. - Цены в аэропорту на еду, сами знаете, какие. Знаю, были случаи, xnj люди в обморок от голода падали.

Впрочем, к России здесь вряд ли могут быть претензии. Узбекистан, например, тоже закрыл свои воздушные и железнодорожные границы.

Что касается Киргизии, которая вместе с Россией входит в Евразийский экономический союз, то гражданам этой страны сейчас проще.

- Самые сложные случаи сейчас в аэропортах - у граждан Узбекистана и Таджикистана, которые просто пытались переехать через границу и вернуться, чтобы «обнулить» срок пребывания на территории России, - продолжает Баратов. - Мне сегодня только из «Внуково» звонил мужчина, узбек, он полетел в Армению и тут же вернулся. Но к тому времени границу закрыли, и он который день находится в накопительной зоне. Никуда выйти не может. Денег почти нет. Разве нельзя что-то придумать для таких людей?

Напомним, МВД России на днях продлило сроки пребывания иностранцам, у кого они истекли.

- Это еще повезло, что коронавирус случился весной, а не осенью, - рассуждает Баратов. - Потому что весной из Узбекистана идет большой поток трудовых мигрантов в Россию. В Узбекистан летят полупустые самолеты, а обратно - без свободных мест. Люди едут работать на теплое время года. А осенью они наоборот уезжают переждать зиму дома. Если сейчас счет застрявших идет на тысячи, то в октябре-ноябре их было бы в десятки раз больше!

ИСТОЧНИК KP.RU