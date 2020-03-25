Власти Ленобласти введут штрафы за нарушение карантина при коронавирусе
Власти Ленинградской области намерены ужесточить меры по карантину из-за коронавируса и штрафовать его нарушителей. Это коснется как людей, которые обязаны находиться в режиме самоизоляции, так и к общественным учреждениям.
- Несоблюдение карантинного режима предлагается регулировать административным наказанием, размер штрафа будет определяться депутатами Заксобрания Ленобласти, - заявил губернатор Региона Александр Дрозденко.
По его словам, все заболевшие будет отправляться либо в больницу им. Боткина, либо в изолированные боксы при инфекционных отделениях районных больниц области.
А все контактные лица будут обязаны на 14 дней уйти в самоизоляцию у себя дома. Вот их-то и предлагается штрафовать за нарушение режима.
Остаться дома придется и людям старше 60 лет, входящим в группу риска. Для них предложено ввести карантин. Помогать пенсионерам будут волонтеры, соцработники и местные администрации.
Строгие меры применят к торговым центрам, ресторанам, кинотеатрам, магазинам. Их не закрывать не будут закрывать, но потребуют организовать расстояние между посетителями и проводить дезинфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU