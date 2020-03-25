Пьяных браконьеров задержали в Юнтоловском заказнике

25 Март 2020 2020-03-25T17:01:12+03:00

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В Юнтоловском заказнике Петербурга задержали браконьеров. Как стало известно в среду, 25 марта, в минувшие выходные бдительные жители города сообщили в комитет по природопользованию о том, что двое неизвестных пытаются установить сетевые орудия лова в акватории озера Лахтинский разлив.

- Ранним утром государственные инспекторы выехали на место, где обнаружили двух граждан на надувной лодке с мотором. В лодке находилась рыболовная сеть, подготовленная для установки, - сообщили в комитете.

При попытке инспекторов изъять сетевое орудие лова браконьеры успели выбросить его за борт. Нарушители находились в нетрезвом виде, у них отсутствовали документы, удостоверяющие личность, также в адрес инспекторов звучали угрозы. Браконьеры были задержаны и доставлены в отдел полиции с целью установления личности.

Впоследствии, при тщательном осмотре акватории озера, недалеко от места задержания было обнаружено еще около 500 метров свежеустановленных рыболовных сетей, предположительно принадлежавшим нарушителям. Им грозит штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU