2020-03-25T17:01:12+03:00
Общество

Пьяных браконьеров задержали в Юнтоловском заказнике

На акватории Лахтинского разлива обнаружено 500 метров рыболовных сетей
Лилия КОЗЛОВА
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В Юнтоловском заказнике Петербурга задержали браконьеров / Фото: Комитет по природопользованиюВ Юнтоловском заказнике Петербурга задержали браконьеров / Фото: Комитет по природопользованию
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В Юнтоловском заказнике Петербурга задержали браконьеров. Как стало известно в среду, 25 марта, в минувшие выходные бдительные жители города сообщили в комитет по природопользованию о том, что двое неизвестных пытаются установить сетевые орудия лова в акватории озера Лахтинский разлив.

- Ранним утром государственные инспекторы выехали на место, где обнаружили двух граждан на надувной лодке с мотором. В лодке находилась рыболовная сеть, подготовленная для установки, - сообщили в комитете.

При попытке инспекторов изъять сетевое орудие лова браконьеры успели выбросить его за борт. Нарушители находились в нетрезвом виде, у них отсутствовали документы, удостоверяющие личность, также в адрес инспекторов звучали угрозы. Браконьеры были задержаны и доставлены в отдел полиции с целью установления личности.

Впоследствии, при тщательном осмотре акватории озера, недалеко от места задержания было обнаружено еще около 500 метров свежеустановленных рыболовных сетей, предположительно принадлежавшим нарушителям. Им грозит штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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