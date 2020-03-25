2020-03-25T17:08:42+03:00
Общество

Сотни тысяч молодых лососей выпустили в Неву и Нарову

В реках Петербурга воспроизводят биологические ресурсы
Лилия КОЗЛОВА
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Более 100 тысяч молодых лососей запустили в НевуБолее 100 тысяч молодых лососей запустили в НевуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Порядка 110 тысяч молодых лососей выпустили в Неву и реку Нарова. Как стало известно в среду, 25 марта, Северо-Западный филиал ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» приступил к выполнению государственного задания по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.

- На прошлой неделе специалисты выпустили молодь лосося. Из них 15 тысяч выпущены в реку Нарова и 95 тысяч в Неву, - рассказали в ведомстве.

До середины прошлого века Нарова являлась важной на Балтике лососевой рекой. В результате строительства гидротехнического комплекса, включающего сооружение плотины, дамбы и Нарвского водохранилища, популяция данного вида резко сократилась. Сохранение и восстановление его численности производится исключительно за счет заводского разведения.

Невский рыбоводный завод был введен в эксплуатацию в 1921 году для поддержания популяции лосося, заходящего на нерест в Неву, в связи с резким снижением уровня его естественного воспроизводства. До настоящего времени производственная мощность завода позволяет поддерживать популяцию невского лосося, не допуская ее исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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