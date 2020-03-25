2020-03-25T17:25:52+03:00
Происшествия

На Суворовском проспекте троллейбус сбил пешехода

Пожилую женщину бортом прижало к стальному забору
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
На Суворовском проспекте троллейбус придавил пенсионерку.На Суворовском проспекте троллейбус придавил пенсионерку.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

70-летняя пенсионерка серьезно пострадала в ДТП, которое произошло днем 25 марта в самом центре Санкт-Петербурга. На Суворовском проспекте, отъезжавший от остановки троллейбус прижал пешехода к железному ограждению.

- По предварительной информации около 14:52, Суворовский пр. 2б, при проезде регулируемого перекрестка троллейбус совершил наезд задней частью на пешехода, стоящего на тротуаре у металлического ограждения, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате наезда женщина 1949 года рождения получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована в больницу на машине реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что за рулем троллейбуса находился 26-летний водитель. В обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из горящей квартиры на Вознесенском проспекте с вышки спасли девушек
Под суд пойдут два налоговых инспектора, бравших взятки
В Петербурге раскрыт картель по организации детского отдыха
На трассе М-10 в Ленобласти перекроют полосу движения
Почти 14 тысячам петербуржцев грозит карантин из-за коронавируса
На Суворовском проспекте троллейбус сбил пешехода
Сотни тысяч молодых лососей выпустили в Неву и Нарову
Всех жителей Ленобласти старше 60 лет предложили отправить на карантин
Пьяных браконьеров задержали в Юнтоловском заказнике
Интерес петербуржцев к видео для взрослых вырос в связи с карантином
Власти Ленобласти введут штрафы за нарушение карантина при коронавирусе
Министр здравоохранения России рассказал, что будет, если лечить коронавирус алкоголем
В аэропортах Москвы застряли тысячи гастарбайтеров
Новым мостам через реки Волхов и Свирь подготовили опоры
Финляндия машинами вывозит граждан из Петербурга
Хулиганы бросили гранату окно в квартиру жительницы Выборга
Ураганный ветер и +13 ожидается в Ленобласти в четверг
В честь 10-летия работы в России AliExpress поблагодарила своих первых клиентов
Волчица Тень из Ленинградского зоопарка отмечает день рождения
Пациент с коронавирусом попал в реанимацию Боткинской больницы
Студенты вузов помогут петербургским пенсионерам пережить карантин
За избиение пассажира до смерти два таксиста-мигранта получили по 6,5 лет тюрьмы
Ленобласть свяжет Щеглово и Петербург автобусом
10-летнюю девочку, вылечившуюся от коронавируса, выписали из Боткинской больницы
27 марта суд рассмотрит продление ареста историку Олегу Соколову
Петербуржцы выстроились в очередь за бесплатными химикатами для дезинфекции
Жесткий карантин из-за коронавируса введут в Ленобласти
В Ленобласти заметили редких краснокнижных лебедей
Три больных коронавирусом вылечены в Петербурге