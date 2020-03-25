На Суворовском проспекте троллейбус сбил пешехода

25 Март 2020 2020-03-25T17:25:52+03:00

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70-летняя пенсионерка серьезно пострадала в ДТП, которое произошло днем 25 марта в самом центре Санкт-Петербурга. На Суворовском проспекте, отъезжавший от остановки троллейбус прижал пешехода к железному ограждению.

- По предварительной информации около 14:52, Суворовский пр. 2б, при проезде регулируемого перекрестка троллейбус совершил наезд задней частью на пешехода, стоящего на тротуаре у металлического ограждения, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате наезда женщина 1949 года рождения получила серьезные травмы и была срочно госпитализирована в больницу на машине реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что за рулем троллейбуса находился 26-летний водитель. В обстоятельствах ДТП разбирается Госавтоинспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU