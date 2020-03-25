2020-03-25T17:54:32+03:00
Общество

Почти 14 тысячам петербуржцев грозит карантин из-за коронавируса

Именно столько горожан недавно вернулись домой из заграничного отпуска
Петр КИБЕР
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Почти 14 тысячам петербуржцев, ездившим за границу, грозит домашняя изоляция.Почти 14 тысячам петербуржцев, ездившим за границу, грозит домашняя изоляция.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу намерено отправить в режим самоизоляции около 14 тысяч жителей города, недавно побывавших в заграничных поездках. Все имена и фамилии уже установлены, осталось лишь вручить уведомления.

- В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу имеются сведения о 13874 гражданах, прибывших на территорию региона из зарубежных стран. В настоящее время ведется работа по вручению им постановлений об изоляции, - сообщает пресс-служба ведомства.

При этом под карантин попадут все ездившие за границу петербуржцы, а не только те, у кого есть симптомы острых респираторно-вирусных заболеваний (ОРВИ). Изначально предполагалось, что таких горожан отправят в карантинный центр на базе репинского пансионата «Заря», где есть два корпуса по 400 мест каждый, однако сейчас предполагается домашний вариант изоляции.

Всего с 1 февраля 2020 годы в Петербурге было обследовано 10405 человек с подозрением на коронавирус. Диагноз подтвердился у 21 человека.

А специалисты отмечают, что самолечение ОРВИ особенно опасно это для больных с хронической патологией сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, эндокринной систем, а также беременных женщин, маленьких детей и пожилых лиц. Не ждите – вызываете врача!

ИСТОЧНИК KP.RU

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