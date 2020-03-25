2020-03-25T18:19:21+03:00
Авто

На трассе М-10 в Ленобласти перекроют полосу движения

Причиной станет ремонт моста через реку Ижора
Петр КИБЕР
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В районе Ям-Ижоры по Московскому шоссе ограничат движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"В районе Ям-Ижоры по Московскому шоссе ограничат движение. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"
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На неделю в Тосненском районе Ленобласти будет частично перекрыто движение по трассе М-10 Москва-Петербург. Здесь, на мосту через реку Ижора, собираются проводить ремонт деформационного шва.

- В связи с производством работ по ремонту отдельных секций двух резинометаллических деформационных швов на мосту через реку Ижора, в период с 28 марта по 3 апреля 2020 года будет перекрыта одна полоса движения в направлении Москвы, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

Для предупреждения водителей в месте дорожных работ расставят знаки, указатели и ограничительные барьеры, однако автомобилистов все равно призывают к внимательности и соблюдению правил. В особенности скоростного режима.

Учитывая напряженный траффик на трассе, весьма вероятны заторы, поэтому водителям стоит заранее выбирать время и маршрут поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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