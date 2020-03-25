В Петербурге раскрыт картель по организации детского отдыха

25 Март 2020 2020-03-25T18:34:32+03:00

За сговор при организации детского отдыха УФАС поймала две компании. Фото: Артем КИЛЬКИН

На торгах в 15,5 миллионов рублей две фирмы выступили в сговоре

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Управление Федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу раскрыло сговор на рынке организации детского отдыха. Инспекторы ведомства установили, что в торгах участвовали две фирмы, явно не чужие друг другу.

- В ходе антимонопольного расследования установлено, в частности, установлено, что компании имели один юридический адрес, одну электронную почту, один контактный телефон, -сообщает пресс-служба регионального УФАС.

А торги, в которых участвовали эти организации, были фактически формальными. Снижение цены, от начальной максимальной цены контракта, а победитель должен предложить лучшую стоимость, составляло меньше процента.

То есть участники создавали лишь видимость конкуренции и получали госконтракт почти по наибольшей цене.

За 2018/19 годы подельники получили заказов на организацию отдыха, в том числе детей с ограниченными возможностями, на 15,5 миллионов рублей.

Теперь компаниям грозит штраф до 50% суммы контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU