В Петербурге раскрыт картель по организации детского отдыха
Управление Федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу раскрыло сговор на рынке организации детского отдыха. Инспекторы ведомства установили, что в торгах участвовали две фирмы, явно не чужие друг другу.
- В ходе антимонопольного расследования установлено, в частности, установлено, что компании имели один юридический адрес, одну электронную почту, один контактный телефон, -сообщает пресс-служба регионального УФАС.
А торги, в которых участвовали эти организации, были фактически формальными. Снижение цены, от начальной максимальной цены контракта, а победитель должен предложить лучшую стоимость, составляло меньше процента.
То есть участники создавали лишь видимость конкуренции и получали госконтракт почти по наибольшей цене.
За 2018/19 годы подельники получили заказов на организацию отдыха, в том числе детей с ограниченными возможностями, на 15,5 миллионов рублей.
Теперь компаниям грозит штраф до 50% суммы контракта.
ИСТОЧНИК KP.RU