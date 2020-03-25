Под суд пойдут два налоговых инспектора, бравших взятки
Главное следственное управление СК России по Петербургу завершило расследование дела о взяточничестве. В нем обвиняют двух уже бывших налоговых инспекторов. Они довольно обыденно брали взятки.
- Не позднее 1 декабря 2018 года обвиняемые потребовали у генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в виде денежных средств в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство, - сообщает пресс-служба городского управления Следкома.
За пять месяцев начальница отдела выездных налоговых проверок и бывшего замначальника налоговой межрайонной инспекции успели получить в общем 250 тысяч рублей.
При этом подельники шли проторенной дорожкой. До этого, в феврале 2018 года, замначальника налогового отделения успел получить от все того же бизнесмена 1,5 миллиона рублей за занижение суммы налоговых платежей после проведенной проверки.
Сейчас дело передано в суд. Бывшим инспекторам «светит» до двенадцати лет тюрьмы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
ИСТОЧНИК KP.RU