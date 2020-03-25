Из горящей квартиры на Вознесенском проспекте с вышки спасли девушек
Двоих человек спасли из горящей квартиры пожарные Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Вечером 25 марта сигнал о возгорании поступил с Вознесенского проспекта, на углу с Садовой улицей.
- В 18.09 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании по адресу: Вознесенский проспект, дом 43. В пятиэтажном жилом здании горела квартира на четвертом этаже, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС России.
На место примчались сразу несколько пожарных нарядов. Очевидцы насчитали на месте больше пяти спецмашин. К этому времени из окон квартиры уже валил дым и слышались крики о помощи.
Здесь очень пригодился пожарный подъемник. Именно с его помощью из окна горящей квартиры спасатели сняли двух девушек. В это время их коллеги боролись с огнем.
В 18:37 пламя было локализовано. Общая площадь пожара в коридоре и жилой комнате составила 30 квадратных метров. О пострадавших при ЧП не сообщается.
На углу Вознесенского и Садовой в Петербурге полыхала квартира.Видео: "Мегаполис" / vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU