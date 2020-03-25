Молодого автохама со спецсигналами и пистолетом остановили на Пулковском шоссе

25 Март 2020 2020-03-25T19:22:58+03:00

Изменить размер текста: A A

25 марта около 13:40 на Пулковском шоссе внимание инспекторов ДПС привлек щеголь на тонированной «Тойоте». Парень не стал противиться и остановился по просьбе стражей порядка. Когда сотрудники ГИБДД заглянули в машину, то поняли, что молодой человек ее незаконно усовершенствовал, чтобы самоутвердиться на улицах Петербурга.

- За рулем сидел водитель 1998 года рождения. В его машине было установлено сигнальное оборудование, а в бардачке лежало оружие. Позже инспекторы выяснили, что пистолет пневматический. Однако это не освободило его от другой административной ответственности, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №1 ГИБДД.

В итоге на парня оформили два протокола. Первый – за установку устройства для подачи спецсигналов, а второй – за тонировку. Теперь повышать свою самооценку придется как-то иначе.

Видео и фотографии с места появились в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

Молодой щеголь на "Тойоте" со спецсигналами в Петербурге.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU