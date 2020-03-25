2020-03-25T19:22:58+03:00
Происшествия

Молодого автохама со спецсигналами и пистолетом остановили на Пулковском шоссе

Парень щеголял светосигнальным оборудованием, установленным в своей «Тойоте»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге инспекторы ДПС остановили водителя со спецсигналами и пистолетом. Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге инспекторы ДПС остановили водителя со спецсигналами и пистолетом. Фото: vk.com/dorinspb
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25 марта около 13:40 на Пулковском шоссе внимание инспекторов ДПС привлек щеголь на тонированной «Тойоте». Парень не стал противиться и остановился по просьбе стражей порядка. Когда сотрудники ГИБДД заглянули в машину, то поняли, что молодой человек ее незаконно усовершенствовал, чтобы самоутвердиться на улицах Петербурга.

- За рулем сидел водитель 1998 года рождения. В его машине было установлено сигнальное оборудование, а в бардачке лежало оружие. Позже инспекторы выяснили, что пистолет пневматический. Однако это не освободило его от другой административной ответственности, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №1 ГИБДД.

В итоге на парня оформили два протокола. Первый – за установку устройства для подачи спецсигналов, а второй – за тонировку. Теперь повышать свою самооценку придется как-то иначе.

Видео и фотографии с места появились в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

Видео и фотографии с места появились в соцсетях. Фото: vk.com/dorinspb

Молодой щеголь на "Тойоте" со спецсигналами в Петербурге.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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