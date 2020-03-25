На трассе Кола в Ленобласти на полгода введут реверсивное движение

25 Март 2020 2020-03-25T19:59:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше чем на полгода будет ограничено движение транспорта по Мурманскому шоссе, оно же трасса Р-21 «Кола», в Волховском районе Ленинградской области. Здесь собираются проводить реконструкцию и устанавливать фонари.

- С 30 марта по 20 октября 2020 года на двух участках в районах трассы в районе поселков Селиваново и Потанино планируется выполнить работы по устройству искусственного освещения, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

В этот период времени и будут вводиться ограничения на проезд. По мере необходимости дорожники ограничат скорость транзитного транспорта до 40 км/ч, а также организуют реверсивное движение с ручным или светофорным регулированием.

Водителей традиционно призывают к внимательности и просят отнестись с пониманием к проводимым работам. Тем более, что потом по освещенному шоссе будет приятнее и безопаснее ездить.

ИСТОЧНИК KP.RU