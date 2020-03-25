2020-03-25T19:59:48+03:00
Авто

На трассе Кола в Ленобласти на полгода введут реверсивное движение

Здесь будут монтировать наружное освещение
Петр КИБЕР
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На Мурманском шоссе на семь месяцев вводятся ограничения. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".На Мурманском шоссе на семь месяцев вводятся ограничения. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
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Больше чем на полгода будет ограничено движение транспорта по Мурманскому шоссе, оно же трасса Р-21 «Кола», в Волховском районе Ленинградской области. Здесь собираются проводить реконструкцию и устанавливать фонари.

- С 30 марта по 20 октября 2020 года на двух участках в районах трассы в районе поселков Селиваново и Потанино планируется выполнить работы по устройству искусственного освещения, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

В этот период времени и будут вводиться ограничения на проезд. По мере необходимости дорожники ограничат скорость транзитного транспорта до 40 км/ч, а также организуют реверсивное движение с ручным или светофорным регулированием.

Водителей традиционно призывают к внимательности и просят отнестись с пониманием к проводимым работам. Тем более, что потом по освещенному шоссе будет приятнее и безопаснее ездить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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