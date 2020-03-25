25 Март 2020 2020-03-25T21:35:35+03:00

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25 марта в Петербурге около 13:00 инспекторы ДПС задержали доставщика еды с двумя водительскими удостоверениями. Подозрительную машину остановили возле дома №20 на улице Благодатной. За рулем сидел нервный мужчина 1988 года рождения. Налицо – признаки наркотического опьянения. А проверка документов и вовсе поставила водителя в тупик.

- Он предъявил сразу два водительских удостоверения. Фотографии одинаковые, а установочные данные разные. Выяснилось, что мужчину ранее оформили за отказ пройти медицинское освидетельствование. Но водительское он не сдал. Где-то приобрел новое, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОБ ДПС №1 ГИБДД.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Виновнику грозит до нескольких лет лишения свободы в колонии в зависимости от конкретного нарушения закона.

Спасибо за бдительность инспекторам ДПС. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU