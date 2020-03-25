25 Март 2020 2020-03-25T23:02:39+03:00

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Депутаты Петербурга намерены реализовать предложения президента по борьбе с коронавирусом. Обращение Владимира Путина прокомментировал Глава Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Парламентарий уже дал поручение постоянным комиссиям ЗакСа по социальной политике и здравоохранению, по промышленности, экономике и предпринимательству проработать комплекс мер, необходимых именно для полной реализации всех предложений президента.

- Как сказал Владимир Путин, «абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей». Сегодня Российская Федерация доказывает, что является настоящим социальным государством. Нам есть чем ответить надвигающемуся мировому кризису. Сплоченность российского народа, грамотные и своевременные действия приведут к тому, что Россия выйдет из этой ситуации еще более сильной, - уверен председатель парламента Петербурга.

Напомним, «Комсомолка» написала главные итоги обращения Владимира Путина, связанные с выплатами, выходными и мерами по борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU