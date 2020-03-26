Пятилетний мальчик, брошенный дома в Новом Девяткино, выпал с 7 этажа

26 Март 2020 2020-03-26T00:21:00+03:00

В Ленобласти пятилетний малыш, которого оставили одного дома, выпал с 7 этажа. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Новом Девяткино пятилетний мальчик выпал из многоэтажки на улице Лесной. По предварительным данным, мама и бабушка оставили ребенка одного в квартире. Любопытный малыш, брошенный на произвол судьбы, открыл окно и выпал с 7 этажа. Только чудо сумело сохранить ему жизнь. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

- При падении им получены повреждения различных частей тела. Следователями проводится доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств происшествия с участием малолетнего ребенка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

По словам источника «Комсомолки», семья мальчика неполная, но на учете не состоит. 67-летняя бабушка работает уборщицей, а мама – стажером промоутера бара. Почему они оставили малыша дома, сейчас выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU