2020-03-26T00:21:00+03:00
Происшествия

Пятилетний мальчик, брошенный дома в Новом Девяткино, выпал с 7 этажа

Малыш чудом остался жив, но находится в тяжелом состоянии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Ленобласти пятилетний малыш, которого оставили одного дома, выпал с 7 этажа.В Ленобласти пятилетний малыш, которого оставили одного дома, выпал с 7 этажа.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Новом Девяткино пятилетний мальчик выпал из многоэтажки на улице Лесной. По предварительным данным, мама и бабушка оставили ребенка одного в квартире. Любопытный малыш, брошенный на произвол судьбы, открыл окно и выпал с 7 этажа. Только чудо сумело сохранить ему жизнь. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

- При падении им получены повреждения различных частей тела. Следователями проводится доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств происшествия с участием малолетнего ребенка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

По словам источника «Комсомолки», семья мальчика неполная, но на учете не состоит. 67-летняя бабушка работает уборщицей, а мама – стажером промоутера бара. Почему они оставили малыша дома, сейчас выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пятилетний мальчик, брошенный дома в Новом Девяткино, выпал с 7 этажа
В Пушкине массово горят поля
Теплая погода 25 марта в Петербурге побила исторический температурный рекорд
Депутаты Петербурга намерены реализовать предложения президента по борьбе с коронавирусом
Трехкомнатная квартира вспыхнула на улице Диагональной
Инспекторы ДПС задержали доставщика еды с двумя водительскими удостоверениями
«Человек-паук» вытащил детскую коляску, улетевшую в купчинский карьер из-за штормового ветра
На трассе Кола в Ленобласти на полгода введут реверсивное движение
Петербургского школьника, пострадавшего от петард хулиганов, уличили во лжи
Молодого автохама со спецсигналами и пистолетом остановили на Пулковском шоссе
Из горящей квартиры на Вознесенском проспекте с вышки спасли девушек
Под суд пойдут два налоговых инспектора, бравших взятки
В Петербурге раскрыт картель по организации детского отдыха
На трассе М-10 в Ленобласти перекроют полосу движения
Почти 14 тысячам петербуржцев грозит карантин из-за коронавируса
На Суворовском проспекте троллейбус сбил пешехода
Сотни тысяч молодых лососей выпустили в Неву и Нарову
Всех жителей Ленобласти старше 60 лет предложили отправить на карантин
Пьяных браконьеров задержали в Юнтоловском заказнике