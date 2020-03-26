2020-03-26T08:50:42+03:00
Общество

Таинственное НЛО заметили жители Петербурга в небе над городом

Светящиеся точки видели во Фрунзенском районе и в Девяткино [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы заметили таинственное НЛО в небе над городомПетербуржцы заметили таинственное НЛО в небе над городомФото: принтскрин видео.
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Пользователи социальных сетей гадают, что же заметили жители Петербурга в небе в среду, 25 марта. Вечером петербуржцы стали делиться видеозаписями таинственного НЛО. Три светящиеся точки летали над городом и даже были замечены над Девяткино. Удивленные горожане, не найдя сразу логического ответа, сняли объект на видео и поделились впечатлениями в сети.

- Летает какая-то хрень. Была близко, видно три ярких огня треугольником. Над Девяткино. Думали – кран, дом, фонарики. Но это летает и это не самолет, - рассказала одна из свидетельниц НЛО.

Эти же необычные точки в небе видели и горожане на Дунайском проспекте около 20:30 часов вечера. Объяснить происхождение объекта они тоже не смогли.

- Тоже видел. Реально что-то странное. Сначала просто три точки. Потом пропали. Потом яркий треугольник в воздухе висел, а три точки вниз полетели. Похоже на то как с вертолёта парашютистов скидывали, - предположил один из очевидцев.

Другие участники обсуждения предположили, что это летал дрон, либо китайские фонарики. Однако к единому согласию петербуржцы не пришли.

НЛО зависло в небе над Петербургом .

ИСТОЧНИК KP.RU

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