2020-03-26T11:53:29+03:00
Общество

Бесплатно разливать антисептик в Петербурге планируют до 27 марта

У здания на Бумажной улице еще два дня можно получить жидкость для дезинфекции
Полина ШАНДРАК
Поделиться:
Пункт выдачи средств дезинфекции работает в Петербурге больше недели.Пункт выдачи средств дезинфекции работает в Петербурге больше недели.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Вот уже больше недели у химико-аналитического института (ГосНИИхиманалит) на Бумажной улице, 17 толпятся люди. Очередь здесь есть и утром, и вечером. А дело все в том, что с 16 марта здесь работает пункт выдачи средств дезинфекции. Его открыли аккурат во время карантина по коронавирусу в Петербурге и совершенно бесплатно разрешают наливать в свою тару два вида антисептика. Разливают 25-процентный раствор хлормина Б, который используют как антисептик для рук, а также 0,06% раствор гипохлорита кальция. Его применяют для обработки помещений.

Во время пандемии дезинфицирующий раствор оказался не менее востребованным, чем греча и туалетная бумага. К тому же у него есть огромный плюс - отдают его бесплатно. Стоит ли говорить, что многие вывозят жидкость от института канистрами?!

Люди наливают антисептик канистрами! Фото: Артем КИЛЬКИН

Люди наливают антисептик канистрами!Фото: Артем КИЛЬКИН

Но все хорошее когда-то кончается. И сегодня стало известно, что пункт выдачи средств дезинфекции на Бумажной работает последние дни.

- Разливать раствор будут еще сегодня, 26 марта, до 18.00 и завтра, 27 марта, до 15.00, - сообщили "КП" - Петербург" в институте. - Еще раз убедительная просьба ко всем - брать средство по мере необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за кононавируса отменена таможенная пошлина на медицинские товары, ввозимые в Петербург
Разрушающийся Дом Говинга в Выборге передадут властям
Три зараженных коронавирусом вылечились в Петербурге
Маленький ребенок провалился под лед замерзшего бассейна в Стрельне
Жители улицы Рубинштейна требуют закрыть бары из-за коронавируса
Бесплатно разливать антисептик в Петербурге планируют до 27 марта
С погоней полиция Петербурга задержала угнанную иномарку
Три новых памятника могут появиться в Петербурге
Белорус приехал в петербургский хостел делать ремонт, напился, ограбил постояльца и попал в полицию
Коммунальщики закрасили Давида в Итальянском садике
Подросток сорвался с высоты на «Красном треугольнике»
Знаменитая пирожковая Петербурга, где бывал Цой, закрылась для посетителей
Главврач Боткинской больнице не знает, когда случится пик коронавируса
Спасатели откачали кошку после пожара на Васильевском острове
Психически больной петербуржец зарезал своих родителей
Пожар произошел в НИИ Вавилова на Исаакиевской площади
Таинственное НЛО заметили жители Петербурга в небе над городом
Каршеринг превратился в «кабриолет» в жестком ДТП на Седова
Погода в Петербурге 26 марта: Тепло и солнечно
Спасатели МЧС тушат крупный пожар в 7-комнатной коммуналке на Карповке
Режим повышенной готовности в Петербурге из-за коронавируса: Созданы спецвойска для борьбы с инфекцией
Неожиданное выступление оркестра поразило пассажиров «Беговой»