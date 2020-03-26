Бесплатно разливать антисептик в Петербурге планируют до 27 марта

26 Март 2020 2020-03-26T11:53:29+03:00

У здания на Бумажной улице еще два дня можно получить жидкость для дезинфекции

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Вот уже больше недели у химико-аналитического института (ГосНИИхиманалит) на Бумажной улице, 17 толпятся люди. Очередь здесь есть и утром, и вечером. А дело все в том, что с 16 марта здесь работает пункт выдачи средств дезинфекции. Его открыли аккурат во время карантина по коронавирусу в Петербурге и совершенно бесплатно разрешают наливать в свою тару два вида антисептика. Разливают 25-процентный раствор хлормина Б, который используют как антисептик для рук, а также 0,06% раствор гипохлорита кальция. Его применяют для обработки помещений.

Во время пандемии дезинфицирующий раствор оказался не менее востребованным, чем греча и туалетная бумага. К тому же у него есть огромный плюс - отдают его бесплатно. Стоит ли говорить, что многие вывозят жидкость от института канистрами?!

Люди наливают антисептик канистрами!Фото: Артем КИЛЬКИН

Но все хорошее когда-то кончается. И сегодня стало известно, что пункт выдачи средств дезинфекции на Бумажной работает последние дни.

- Разливать раствор будут еще сегодня, 26 марта, до 18.00 и завтра, 27 марта, до 15.00, - сообщили "КП" - Петербург" в институте. - Еще раз убедительная просьба ко всем - брать средство по мере необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU