2020-03-26T12:48:09+03:00
Общество

Цифровой Диктант 2020 пройдет в Петербурге с 28 марта по 11 апреля

Все желающие смогут онлайн проверить себя на компьютерную грамотность, в том числе и дети 7-13 лет
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Цифровой Диктант 2020 пройдёт в Санкт-Петербурге онлайн с 28 марта по 11 апреляЦифровой Диктант 2020 пройдёт в Санкт-Петербурге онлайн с 28 марта по 11 апреляФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Петербург станет одним из центров проведения Цифрового Диктанта. С 28 марта по 11 апреля каждый пользователь сможет оценить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, знания правил безопасности и культуры общения в сети, а также таких инновационных технологий, как искусственный интеллект.

- Активное участие регионов в Цифровом Диктанте — это показатель того, насколько остро стоит вопрос развития цифровой грамотности. Важно не просто дать возможность как можно большему количеству пользователей измерить свой уровень, но и мотивировать их развивать свои цифровые навыки, - рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Диктант разделен на 4 смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, второй – работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями, третий – кибербезопасности, четвертый – инновационным технологиям. В этом году организаторы разработали тест не только для подростков 14-17 лет и взрослых, но и для детей 7-13 лет.

В прошлом году по итогам Диктанта Санкт-Петербург занял 1 место по уровню компьютерной грамотности среди городов России. Организаторы рассчитывают, что в этом году его жители смогут подняться еще выше. Тестирование можно будет пройти в онлайн-формате на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смольный уточнил, как в Петербурге с 28 марта по 5 апреля будет работать городской и пригородный пассажирский транспорт
Обводный канал заволокло густым паром из-за прорыва трубы
400 фасадов жилых домов отмоют к лету в Петербурге
Определен подрядчик, который построит мосты к «Лахта Центру» за 3,6 млрд рублей
Полиция Петербурга назвала фейком новость об отлове подростков, не соблюдающих режим карантина
Татуированный белорус пропал в Петербурге, приехав на заработки
В Колпино за долги арестовали кабину портального крана
Интеллигентная изоляция: Как посетить Эрмитаж во время карантина
Депутаты хотят запретить продажу газовых зажигалок подросткам-токсикоманам
Выплату субсидий за ЖКУ петербуржцам продлят автоматически на полгода
Цифровой Диктант 2020 пройдет в Петербурге с 28 марта по 11 апреля
Эрмитаж проведет онлайн-экскурсию для итальянцев
Из-за кононавируса отменена таможенная пошлина на медицинские товары, ввозимые в Петербург
Разрушающийся Дом Говинга в Выборге передадут властям