Цифровой Диктант 2020 пройдет в Петербурге с 28 марта по 11 апреля

26 Март 2020 2020-03-26T12:48:09+03:00

Все желающие смогут онлайн проверить себя на компьютерную грамотность, в том числе и дети 7-13 лет

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Петербург станет одним из центров проведения Цифрового Диктанта. С 28 марта по 11 апреля каждый пользователь сможет оценить свои навыки работы с компьютером и другими устройствами, знания правил безопасности и культуры общения в сети, а также таких инновационных технологий, как искусственный интеллект.

- Активное участие регионов в Цифровом Диктанте — это показатель того, насколько остро стоит вопрос развития цифровой грамотности. Важно не просто дать возможность как можно большему количеству пользователей измерить свой уровень, но и мотивировать их развивать свои цифровые навыки, - рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

Диктант разделен на 4 смысловых блока. Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности, второй – работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями, третий – кибербезопасности, четвертый – инновационным технологиям. В этом году организаторы разработали тест не только для подростков 14-17 лет и взрослых, но и для детей 7-13 лет.

В прошлом году по итогам Диктанта Санкт-Петербург занял 1 место по уровню компьютерной грамотности среди городов России. Организаторы рассчитывают, что в этом году его жители смогут подняться еще выше. Тестирование можно будет пройти в онлайн-формате на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU