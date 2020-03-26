С 28 марта по 5 апреля в Петербурге отменяются маршрутки и льготный проезд в транспорте

26 Март 2020 2020-03-26T16:21:27+03:00

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Неделя с 28 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей. Это сделано для того, чтобы люди сидели дома и помогли таким образом ограничить распространение коронавируса. А для большего действия, в Петербурге на это время отменили все маршрутки и льготные проездные на общественном транспорте.

- Обеспечить приостановление действия на городском наземном транспорте, метро и электричках льготных и бесплатных проездных документов для всех категорий учащихся, а также пенсионеров и граждан достигших предпенсионного возраста, - говорится в тексте документа.

То есть если льготники захотят поехать куда-нибудь на следующей неделе, то покупать билеты им придется за свой счет.

Что касается городских и пригородных маршруток, то пока точный список коммерческих автобусов пока неизвестен, его, согласно поручению, определят к 18:00 26 марта.

Напомним, что тем же постановлением с 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты все бары, рестораны и прочие заведения общепита. Они станут работать только в формате доставки или на вынос.

ИСТОЧНИК KP.RU