Сидящие на карантине петербуржцы из окна просят прохожих «сгонять» в магазин

26 Март 2020 2020-03-26T17:50:01+03:00

Не всем просто пережить 2-недельную самоизоляцию. Фото:pikabu.ru / olex18

Для этого вниз на веревочке спускают пакет с запиской и деньгами

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Режим самоизоляции стал настоящим испытанием для некоторых жителей Петербурга, вернувшихся из поездки в дальние страны. В условиях корронавируса им предписано сидеть дома минимум две недели. Но затворники не теряются и спускают на веревочке записки с просьбами сходить в магазин.

- Уважаемые прохожие, если вас не затруднит, купите бутылочку вина пожалуйста. Деньги внутри пакета, магазин слева от вас, - говорится в записке, прикрепленной к пакету с деньгами.

Там же есть приписка со словами «сидим на карантине ради вас» - явный отсыл к акции врачей, запустившись флешмоб» мы работаем ради вас, оставайтесь дома ради нас».

Фото с надписью «Лучше дома, но с бутылочкой» на развлекательном портале «Пикабу» разместила жительница Петербурга с ником olex18.

Другие пользователи не упустили шанса посоревноваться в остроумии: «Лучше не подходить ближе чем на 1,5 метра; сжечь... пусть обратно затягивают; Дешевый хайп. Повесили и сами сфоткали. Ибо: красное или белое? Сухое? Полусухое? Игристое? Крепленое? Какой страны? Региона? Для реалистичности надо было написать "купите водки"».

Напомним, что распоряжением губернатора, с 28 марта по 5 апреля в Петербурге будут закрыты все бары и рестораны. Разрешена работа только «на вынос».

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ИСТОЧНИК KP.RU