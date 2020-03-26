2020-03-26T19:03:00+03:00
Происшествия

В Мартышкино на площади 500 квадратных метров горит ангар авторемонтного завода

Пожару присвоен третий, повышенный номер сложности [видео]
Петр КИБЕР
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В Мартышкино сгорела пилорама. Фото: vk.com/welomonosovsВ Мартышкино сгорела пилорама. Фото: vk.com/welomonosovs
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Полтора десятка пожарных машин и 60 человек личного состава тушат сильный огонь в поселке Мартышкино, что в Петродворцовом районе Петербурга. Здесь, днем 26 марта вспыхнул пожар на территории бывшего автопредприятия.

- В 17.16 поступило сообщение о возгорании по адресу: поселок Мартышкино, улица Мира, 1. На территории бывшего авторемонтного завода горят 3 ангара 10х30 метров на общей площади 500 квадратных метров

Уже через полчаса, в 17.45, пожару был присвоен второй ранг сложности. Здесь работали 13 единиц техники и 45 человек, а спустя еще 25 минут номер подняли до третьего из-за высокой горючей нагрузки . Известно, что в ангарах складировались доски. Сейчас древесина полыхает во всю мочь.

На месте работают 60 пожарных и 15 машин, а столб черного дыма виден далеко от места возгорания. Сведений о пострадавших по состоянию на 18:45 не поступало.

В Мартышкино под Петербургом горят ангары с древесиной.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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