Суд признал экс-доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в оскорблении историка Евгения Понасенкова

26 Март 2020 2020-03-26T19:09:11+03:00

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В давней вражде историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, и его идейного противника историка Евгения Понасенкова, кажется, наконец, поставлена точка. Напомним: в 2018 году Понасенков подал на Соколова в суд за то, что тот, выступая в передаче Дмитрия «Гоблина» Пучкова, назвал его подонком и вором, а его «научные» труды — не заслуживающими внимания. А потом еще и повторил все то же самое на открытой лекции в Санкт-Петербургском государственном университете.

- Истец просил взыскать с ответчика шесть миллионов рублей и обязать его публично извиниться, - рассказали «Комсомолке» в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. - После первого рассмотрения, отказа и апелляции суд снизил сумму иска до 10 000 рублей.

Такое решение не устроило представителей Олега Соколова, которые подали кассационную жалобу. Однако Третий кассационный суд в их требованиях отказал и решение о признании Соколова виновным и взыскании с него 10 000 рублей оставил без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU