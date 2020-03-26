2020-03-26T19:09:11+03:00
Общество

Суд признал экс-доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в оскорблении историка Евгения Понасенкова

Ранее суд постановил взыскать с Соколова в пользу Понасенкова 10 000 рублей
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Олег Соколов обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.Олег Соколов обвиняется в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В давней вражде историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, и его идейного противника историка Евгения Понасенкова, кажется, наконец, поставлена точка. Напомним: в 2018 году Понасенков подал на Соколова в суд за то, что тот, выступая в передаче Дмитрия «Гоблина» Пучкова, назвал его подонком и вором, а его «научные» труды — не заслуживающими внимания. А потом еще и повторил все то же самое на открытой лекции в Санкт-Петербургском государственном университете.

- Истец просил взыскать с ответчика шесть миллионов рублей и обязать его публично извиниться, - рассказали «Комсомолке» в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. - После первого рассмотрения, отказа и апелляции суд снизил сумму иска до 10 000 рублей.

Такое решение не устроило представителей Олега Соколова, которые подали кассационную жалобу. Однако Третий кассационный суд в их требованиях отказал и решение о признании Соколова виновным и взыскании с него 10 000 рублей оставил без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пулково закрыли вход в терминал вылета на третьем этаже
Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на вечер 26 марта 2020 года: Еще один контактный случай
Крупный пожар на ангарах в Мартышкино достиг 1600 «квадратов»
Суд признал экс-доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в оскорблении историка Евгения Понасенкова
В Мартышкино на площади 500 квадратных метров горит ангар авторемонтного завода
Ленобласть сохранит льготный проезд и не отменит автобусы в Петербург на нерабочей неделе
Петербуржцам на неделю запретили ходить в церкви и парки
Первых нарушителей режима самоизоляции при коронавирусе отправили в карантинный центр в пансионате «Заря»
Сидящие на карантине петербуржцы из окна просят прохожих «сгонять» в магазин
Пенсионер облил себя бензином и поджег перед «Петроэлектросбытом»