Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на вечер 26 марта 2020 года: Еще один контактный случай

26 Март 2020 2020-03-26T19:29:21+03:00

В Смольном рассказали о количестве зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на вечер 26 марта 2020 года

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В Санкт-Петербурге ждут результатов 5 000 проб на новый коронавирус, кроме того: количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на вечер 26 марта 2020 года увеличилось, также зафиксирован еще один контактный случай. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов, разъясняя новые меры карантина, введенные в городе.

- В четверг, 26 марта 2020 года в Санкт-Петербурге подтвердилось пять новых случаев заражения коронавируом, - констатировал губернатор. - Четыре человека ранее прибыли из-за границы, еще один случай контактный. Кроме того, сейчас мы ждем результатов 5 000 проб горожан на коронавирус. Все они сейчас находятся на обработке в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Напомним: на сегодняшний день в больнице имени Боткина остаются 23 человека с подтвержденным коронавирусом — 21 петербуржец и двое жителей Ленинградской области. 26 марта в Санкт-Петербурге ввели повышенные меры безопасности: закрыли торговые центры и магазины (за исключением продовольственных), рестораны, кафе, ЗАГСы и парки, а также отменили несколько маршрутов общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU