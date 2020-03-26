Мошенник, обогатившийся на 590 млн рублей, упал в обморок в суде Петербурга после жесткого приговора

26 Март 2020 2020-03-26T21:37:00+03:00

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Создатель организованной преступной группы упал в обморок в Красногвардейском районном суде Петербурга после того, как услышал жесткий приговор в отношении себя. Мужчине назначили 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Все началось еще в 2010-м году, когда подсудимый и его родственник организовали ОПГ с целью красть деньги из бюджета государства. Четыре года их план работал без какой-либо осечки. Мужчины и их соучастники обманывали налоговиков, когда просили возмести НДС, предоставляя подложные декларации.

- В период с 1 апреля 2010 года по 7 февраля 2014 года подсудимый и участники ОПГ похитили 590 631 158 рублей и 25 копеек, что установили следователи. Помимо срока в колонии суд назначил мужчине штраф в размере 600 тысяч рублей. Он упал в обморок после оглашения приговора. Тем не менее, его взяли под стражу немедленно, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU