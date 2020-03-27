Неизвестные лица повредили часть дворцово-паркового ансамбля Петергофа

27 Март 2020 2020-03-27T01:05:06+03:00

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Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как неизвестные лица повредили водоподводящую систему дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Виновникам грозит до шести лет лишения свободы. Злоумышленники перекопали землю и установили дамбу вблизи деревни Большое Забородье Ломоносовского района, не зная о том, что рушат объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кто-то решил установить на объекте дренажные трубы с небольшой дамбой. Фото: lenobl.sledcom.ru

- В период с октября по декабрь 2019 года на земельном участке, расположенном на территории указанного объекта культурного наследия произведены незаконные земляные и строительные работы. Конкретнее – там возведена дамба с дренажными трубами. Это привело к повреждению данного объекта, - поясняют в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Следователи уже допросили ряд свидетелей. Более того, из местной администрации, комитета эконадзора и управления Минкультуры изъяли необходимую документацию на земельный участок. Виноватых все еще ищут, пытаясь выяснить причины и условия совершения проступка.

ИСТОЧНИК KP.RU