2020-03-27T01:37:27+03:00
Общество

«Пойдемте ням-ням»: Самую добрую сотрудницу роддома сняли на видео в Ленобласти

Добрейшая тетя Таня с неподдельной лаской помогает мамочкам, лежащим в медучреждении [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Во Всеволожске нашли самую добрую сотрудницу роддома в России. Фото: vk.com/vsevolozhsk_vkВо Всеволожске нашли самую добрую сотрудницу роддома в России. Фото: vk.com/vsevolozhsk_vk
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Молодые мамочки, лежащие в родильном доме во Всеволожске, приходят в восторг от обаятельной и доброй сотрудницы Татьяны Михайловны, которая поражает пациенток своей заботой, искренностью и милым юмором. Около сотни всевозможных комплиментов для, как называют героиню, тети Тани оставлены в группе «Всеволожск Вконтакте».

- Есть здесь замечательная нянечка, которая всем делает хорошее настроение. Обращается ласково, на обед зовет «пойдем ням-ням», чай называет коньяком, а когда раздает кефир, то говорит: «Мамочка, вам пол-литра привезла», - пишет автор видеозаписи с подборкой добрых слов Татьяны Михайловны.

Добрейшей тете Тане оставили много благодарностей. Фото: vk.com/vsevolozhsk_vk

Добрейшей тете Тане оставили много благодарностей. Фото: vk.com/vsevolozhsk_vk

По словам многих мам, тетя Таня раздает обеды на третьем этаже роддома. К каждой пациентке у нее отдельный позитивный подход: может побаловать, развлечь разговором, успокоить, напомнить о приеме пищи и многое другое. В комментариях появились и благодарные медсестры, которые заметили, что Татьяна Михайловна стала им второй матерью на время работы.

Добрая тетя Таня из всеволожского роддома .Видео: vk.com/vsevolozhsk_vk

ИСТОЧНИК KP.RU

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