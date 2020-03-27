Пьяного водителя такси с водкой и хлебом в салоне задержали на Гороховой улице

27 Март 2020 2020-03-27T01:58:28+03:00

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Сотрудники ГИБДД задержали в Петербурге сильно пьяного водителя «Яндекс Такси», как сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконаткте» со ссылкой на ОБ ДПС №1. Подозрительная машина двигалась по Гороховой улице. Стражи порядка быстро остановили таксиста для проверки. После открытия окна из салона машины повеяло адским запахом.

Водка и запах в салоне не смущали таксиста - он продолжал утверждать, что не пьян. Фото: vk.com/dorinspb

- Водочка и хлебушек аккуратно лежали в бардачке, вместе со страховкой. Необычные тотемы у водителя... Сам мужчина из Тывы, приехал из горного края в Петербурга на заработки. Не знаю, что за магия происходила у водителя на родине, но все предыдущие статьи по 12.8, 12.26 были прекращены, - рассказывает «Дорожный инспектор».

Горе-водитель ни в какую не соглашался пройти медицинское освидетельствование, утверждая, что абсолютно трезв. Попутно он агрессивно реагировал на съемку его задержания. В итоге его оформили за отказ проверять свое состояние, а «ласточка» таксиста улетела на штрафстоянку. К слову, медосмотр на работе водитель успешно прошел, путевой лист у него в комплекте.

Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU