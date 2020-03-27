2020-03-27T01:58:28+03:00
Происшествия

Пьяного водителя такси с водкой и хлебом в салоне задержали на Гороховой улице

28-летний тувинец находился в неадекватном состоянии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге задержали пьяного водителя "Яндекс Такси". Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге задержали пьяного водителя "Яндекс Такси". Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД задержали в Петербурге сильно пьяного водителя «Яндекс Такси», как сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконаткте» со ссылкой на ОБ ДПС №1. Подозрительная машина двигалась по Гороховой улице. Стражи порядка быстро остановили таксиста для проверки. После открытия окна из салона машины повеяло адским запахом.

Водка и запах в салоне не смущали таксиста - он продолжал утверждать, что не пьян. Фото: vk.com/dorinspb

Водка и запах в салоне не смущали таксиста - он продолжал утверждать, что не пьян. Фото: vk.com/dorinspb

- Водочка и хлебушек аккуратно лежали в бардачке, вместе со страховкой. Необычные тотемы у водителя... Сам мужчина из Тывы, приехал из горного края в Петербурга на заработки. Не знаю, что за магия происходила у водителя на родине, но все предыдущие статьи по 12.8, 12.26 были прекращены, - рассказывает «Дорожный инспектор».

Горе-водитель ни в какую не соглашался пройти медицинское освидетельствование, утверждая, что абсолютно трезв. Попутно он агрессивно реагировал на съемку его задержания. В итоге его оформили за отказ проверять свое состояние, а «ласточка» таксиста улетела на штрафстоянку. К слову, медосмотр на работе водитель успешно прошел, путевой лист у него в комплекте.

Фото: vk.com/dorinspb

Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяного водителя такси с водкой и хлебом в салоне задержали на Гороховой улице
«Пойдемте ням-ням»: Самую добрую сотрудницу роддома сняли на видео в Ленобласти
Неизвестные лица повредили часть дворцово-паркового ансамбля Петергофа
Срок действия льготных проездных в транспорте Петербурга вернут в прежнем виде после нерабочей недели
В метро Петербурга объяснили предназначение «железных бункеров» на «Московской»
Облака в стиле Ван Гога заметили в Петербурге
В Пулково закрыли вход в пассажирский терминал на третьем этаже
Михаил Боярский самоизолировался на даче, уехав из центра Петербурга
Одинокого истощенного нерпенка нашли на льду у Сестрорецка
Мошенник, обогатившийся на 590 млн рублей, упал в обморок в суде Петербурга после жесткого приговора
Появилось видео пылающих ангаров в Петродворцовом районе
Хостел, где постояльцы спали на трубах с кипятком, выселили из дома на Черной речке
Международный юридический форум в Петербурге перенесли на май 2021 года
Петербуржца, укравшего 11 млн рублей у бизнес-тренера, заключили под стражу
Некоторые трамваи Петербурга изменят свои маршруты
В Пулково закрыли вход в терминал вылета на третьем этаже
Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на вечер 26 марта 2020 года: Еще один контактный случай
Крупный пожар на ангарах в Мартышкино достиг 1600 «квадратов»
Суд признал экс-доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в оскорблении историка Евгения Понасенкова
В Мартышкино на площади 500 квадратных метров горит ангар авторемонтного завода
Ленобласть сохранит льготный проезд и не отменит автобусы в Петербург на нерабочей неделе
Петербуржцам на неделю запретили ходить в церкви и парки
Первых нарушителей режима самоизоляции при коронавирусе отправили в карантинный центр в пансионате «Заря»
Сидящие на карантине петербуржцы из окна просят прохожих «сгонять» в магазин
Пенсионер облил себя бензином и поджег перед «Петроэлектросбытом»