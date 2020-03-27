2020-03-27T12:12:29+03:00
Общество

Электрички Петербурга изменят расписание с понедельника, 30 марта

Принимать льготные проездные в пригородных поездах на нерабочей неделе не будут
Анна ПОСЛЯНОВА
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Льготные проездные перестанут принимать уже завтра, 28 марта, а снова они заработают 6 апреля.Льготные проездные перестанут принимать уже завтра, 28 марта, а снова они заработают 6 апреля.Фото: Ольга Крыльцова
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Коронавирус и нерабочая неделя, призванная его сдержать, выбьют петербургские электрички из привычного графика. Но, в отличие от других видов транспорта, который переходит на режим выходного дня уже завтра, 28 марта, электропоезда станут работать по измененному расписанию с понедельника, 30 марта.

– С 30 марта по 5 апреля в расписание движения пригородных поездов будут внесены значительные изменения, – предупреждают в «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Перечень конкретных изменений сейчас формируется, обнародовать его обещают до конца дня.

Как и на остальном общественном транспорте Петербурга, в электричках приостановят действие льготных проездных. Их перестанут принимать уже завтра, 28 марта, а снова льготные проездные заработают 6 апреля. Срок действия проездных обещают продлить на выпавшую неделю.

Полную стоимость проезда придется выложить следующим беспечным льготникам: ветеранам труда, пенсионерам, ветеранам военной службы, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, матерям-героиням, обладателям ордена «Родительская слава», детям-пенсионерам без кормильца в семье, детям-сиротам, студентам-очникам и школьникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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