2020-03-27T14:08:32+03:00
Общество

Из-за коронавируса биржи труда в Ленобласти останавливают прием посетителей

Попасть к специалисту сможет только одна категория посетителей
Петр КИБЕР
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Биржи труда Ленобласти прекращают прием посетителей.Биржи труда Ленобласти прекращают прием посетителей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Коронавирус вносит свои правки во все сферы жизнедеятельности. Так, чтобы сократить до минимума личные контакты людей, почти полностью приостанавливают работу Службы занятости населения. С 30 марта по 3 апреля 2020 года принимать посетителей Биржи труда не будут.

- Личное посещение будет необходимо только для признания безработным, в день, назначенный специалистом, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Все другие вопросы, в том числе перерегистрация граждан, признанных безработными и состоящих на учете в службе занятости, будет делаться по телефону. Сотрудник позвонит в тот день, на который ранее был назначен у него прием.

Все справки и выписки станут выдавать удаленно, по электронной почте.

Личный прием возобновится с 6 апреля, но только по предварительной записи. Записаться к специалистам биржи труда можно на сайте czn47.ru или через госуслуги на портале gu.lenobl.ru, а также по телефонам службы занятости. Справочный номер: 8 (800) 350-47-47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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