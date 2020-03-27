Илья Прусикин из Little Big показал, как проводит время в изоляции из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T17:34:53+03:00

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В режим самоизоляции из-за коронавируса ушли не только простые петербуржцы, но и звезды шоу-бизнеса. Так, лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в соцсетях видео из загородного дома, в котором он с другими музыкантами сидит на карантине.

- Самоизоляция. Карантин. Мы уехали загород. Работаем над новым материалом, придумываем клипы и пишем шоу. У меня появилось новое хобби, я начал рисовать, - написал солист Little Big под фото, где он предстает в гротескном образе художника.

Эпитафия Евровидению. Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Впрочем, картины в стиле гиперреализм получились вполне достойными. Одна из них, с названием UNO подписана с торца «R.I.P Eurоvision-2020» . Намек на то, что песенный конкурс, на который от России и должны были ехать петербургские музыканты, уже не состоится. А написанная для него композиция UNO останется лишь хитом интернета.

А еще «Ильич», как зовут Прусикина, на подручных инструментах с приятелями исполнил отрывок другой песни Little Big – I`m O.K. – со мной все в порядке.

iliyaprusikin Илья Прусикин исполнил карантинную версию песни Little Big - I m ok

ИСТОЧНИК KP.RU