Стало известно, как будут работать «карантинные патрули» в Санкт-Петербурге

28 Март 2020 2020-03-28T11:52:52+03:00

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В Петербурге в целях противодействия распространения коронавируса по инициативе регионального МВД созданы межведомственные дежурные группы. Они занимаются выявлением нарушителей обязательного карантина, в круглосуточном режиме собирая информацию о гражданах.

- Полиция на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации для максимально оперативного реагирования на все факты несоблюдения карантинных мероприятий с целью сохранения жизни и здоровья граждан в этот непростой исторический период, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

«Карантинные патрули» проверяют граждан, которые недавно прибыли в Петербург из-за границы и обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. В случае нарушения этого правила, их принудительно будут отправлять на карантин.

Так, за два дня полицейские вместе с сотрудникам Роспотребнадзора выяснили, что 22 человека из тех, кто получил постановления о самоизоляции, нарушили карантин. В результате 20 человек доставили в обсерватор, расположенный на базе пансионата «Заря» в поселке Репино. Еще двое госпитализированы в Боткинскую больницу с признаками ОРВИ. Их сейчас обследуют.

ИСТОЧНИК KP.RU