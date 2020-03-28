Необычно длинные пробки образовались на выезде из Санкт-Петербурга

28 Март 2020 2020-03-28T14:04:42+03:00

Необычно длинные пробки образовались в Петербурге на выезде из города Фото: СОЦСЕТИ

Люди покидают город на время нерабочей недели

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В Санкт-Петербурге с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя в связи с карантином из-за коронавируса. Так, многие горожане решили в субботу собрать все необходимые вещи и отправиться на самоизоляцию на дачи. В связи с этим на выезде из Северной столицы образовались пробки.

- Все уезжают из города. Пробка на Киевском шоссе , - рассказали в социальной сети очевидец.

Согласно данным сервиса «Яндекс», в субботу, 28 марта, в Петербурге зафиксировано несколько необычно сложных пробок. Так, в 13:42 серьезный затор образовался на Мурманском шоссе от проспекта Большевиков до АЗС. В пробке длиной 5,7 километров можно потерять 43 минуты.

Рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована на внешней стороне КАД от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса – 7,4 километров.

Также утром автомобилисты постояли в пробках на Планерной улице в сторону Приморского шоссе, на Лиговском путепроводе до Таллинского шоссе. В самом городе уровень пробок не превышает 2 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU