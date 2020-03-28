Два человека пострадали в лобовом ДТП на Планерном путепроводе

28 Март 2020 2020-03-28T14:43:26+03:00

Два человека серьезно пострадали в ДТП на севере Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

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Жесткая авария произошла на севере Санкт-Петербурга. Около 8:30 часов утра в субботу, 28 марта, на Планерном путепроводе от проспекта Савушкина в сторону улицы Оптиков «лоб в лоб» столкнулись две машины: «Лада Гранта» и «Ниссан Тиида». В результате два человека серьезно пострадали.

- Девушка на «Гранте» была в состоянии алкогольного опьянения. Ее муж, пассажир сломал две ноги. А на месте «Ниссана» может оказаться каждый. Берегите себя, - рассказали в социальной сети очевидцы и произошедшем.

По данным управления ГИБДД Петербурга, за рулем отечественного автомобиля находилась 32-летняя женщина. В какой-то момент она, по неустановленным причинам, выехала на встречную полосу, где и столкнулась с иномаркой. За рулем «Ниссан» в этот момент сидел 34-летний мужчина.

Также официально сообщается, что два человека после ДТП находятся в тяжелом состоянии. Но не уточняется, что именно пострадал.

На данный момент сотрудники ДПС проводят проверку и устанавливают все причины произошедшего.

Жесткое лобовое ДТП на Планерном путепроводе в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU